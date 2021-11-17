На Закарпатті вперше в Україні анонімно вакцинуватимуть власників фейкових сертифікатів

Анонімний кабінет вакцинації почав працювати в Ужгороді. Проти коронавірусу можуть вакцинуватися люди, яких занесли в систему як вакцинованих, але щеплення вони не отримали.

Тобто ті, хто купив фальшиві сертифікати про вакцинацію. Зробити це можна на вулиці Східній, 4/1.

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Що відомо про проєкт

Це соціальний проєкт для людей, які отримали фейковий сертифікат про щеплення від коронавірусу, однак змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію. Або ж вони з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати цю інформацію.

Наразі можливість зробити щеплення анонімно можуть усі мешканці Закарпаття в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі в Ужгороді.

Кому належить ініціатива

Створити перший такий проєкт в Україні запропонував керівник кафедри соціальної роботи УжНУ, професор, депутат Закарпатської обласної ради Федор Шандра.

За його словами, в області провели соціальне дослідження. Кількість фальшивих сертифікатів почала стрімко зростати після запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу для державних службовців, а також працівників сфери освіти, медицини, культури. З'ясувалось, що зараз на Закарпатті є приблизно 4 тисячі фальшивих сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Я звернувся до лікарів і до Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА з проханням запровадити анонімну вакцинацію для того, щоб люди, які зробили помилку і купили фальшивий сертифікат про вакцинацію мали можливість це виправити і врятувати своє життя та здоров'я,

– розповів Шандор.

Де можна анонімно щепитись

Кабінет анонімно вакцинації буде працювати в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital) і без запису.

Якими вакцинами? Для охочих зробити вакцинацію анонімно доступні також усі види вакцин, які зараз використовуються в Україні.

Конфіденційність. Вестимуть облік також анонімно. Також пацієнти підписуватимуть згоду про щеплення перед процедурою, але також анонімно – під псевдонімом. Ці псевдоніми й вимушені використовувати, що людина могла отримати другу дозу щеплення.

Також медики запевнили, що у медичному центрі працівники, які проводитимуть анонімну вакцинацію, не ставитимуть зайвих запитань, не засуджуватимуть людей і не присоромлюватимуть за їхні помилки та переконання.