Очікується, що це збільшить кількість охочих отримати щеплення проти коронавірусу. Участь в акції мають право взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

До теми Вітамін Д для дітей та підлітків: визначаємо правильне дозування

Загалом на закупівлю призів виділять 1, 2 мільйона гривень. Зауважимо, що дата закінчення акції поки що невідома.

Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19. 1,2 мільйона гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя". Призовий фонд акції: автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів,

– йдеться в повідомленні.

Темпи вакцинації проти коронавірусу на Закарпатті

Джерело: Мінфін

Станом на 29 вересня, на Закарпатті проти коронавірусу принаймні першу дозу вакцини отримали 174 936 людей - 14,03% населення.

14,03% населення. Повний курс щеплень пройшли 113 089 мешканців регіону – 9,07%.

113 089 мешканців регіону – 9,07%. Загалом в області провели 288 025 щеплень проти коронавірусу.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 7 000 535 людей, 5 617 457 з яких вже повністю імунізовані (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).