Головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик розповіла, що мова йде про два різні осередки, де виявили випадки інфікування поліовірусом. При чому один з них пов'язаний з нещодавнім спалахом хвороби на Рівненщині.

Увага Поліомієліт: як передається, симптоми, профілактика та лікування

Хронологія подій

Спершу інфекцію виявили у 12-річної дівчини з Тячівського району Закарпатської області.

Ще 13 вересня у школярки розвинулися гострі кишкові розлади. За три дні у дитини підскочила температура, 17 вересня до симптомів додався біль у попереку та лихоманка з температурою у 39 градусів. Наступного дня дитина вже не могла стати на ногу.

До обласної дитячої лікарні з підозрою на гострий в'ялий параліч дівчинка потрапила 19 вересня. Там відібрали зразки, їх доправили до лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров'я у Київ.

Результат дослідження – позитивний.

Згодом поліовірус І типу (вакциноасоційований) підтвердили у лабораторії у Гельсінкі,

– зазначила медична директорка Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк.

В родині окрім хворої дівчинки ще двоє дітей

Біологічні зразки на наявність поліовірусу відібрали й у двох інших дітей з родини дівчини. Початкові симптоми у вигляді розладів травлення спостерігалися в усіх малюків, проте поліовірус у них не підтвердили.

13 жовтня 12-річну дівчинку перевели з інфекційного відділення до неврологічного. Рухливість лівої ноги досі не вдалось відновити.

Попереду річна реабілітація: фізпроцедури, масажі, вітамінотерапія. Для відновлення втраченої нейропрохідності знадобиться рік чи півтора активної роботи.

Матір погодилась на вакцинацію

Відомо, що мати хворих дітей змінила своє ставлення до вакцинації, однак від коментарів жінка утримується.

Цей випадок інфікування вакциноасоційованим вірусом поліомієліту І типу 12-річної дитини не пов'язаний із розслідуванням випадку паралічу, викликаного поліовірусом у півторарічної дитини з Рівненської області.

Ще один осередок поліомієліту на Закарпатті

Водночас у ході розслідування лікарі виявили інший осередок – його локалізацію лікарі не називають з етичних міркувань. Відомо, що у чотирьох дітей, які мали контакти з інфікованою дитиною з Рівненщини, підтвердили поліовірус ІІ типу.

Наразі подробиць того, як діти із Закарпаття отримали контакт з дитиною з Рівненщини не розголошують.

За інформацією Вікторії Тимчик, за медичною допомогою батьки дітей не зверталися, наразі вони перебувають вдома під контролем сімейної лікарки та наглядом батьків.

Увага! Жодна дитина, так само як і в першому випадку, не мала щеплення від поліомієліту.

Від вакцинації батьки інфікованих дітей відмовились через релігійні переконання.

Коли щепити дитину від поліомієліту

Натомість єдиний спосіб захистити дитину від поліомієліту — вакцинація. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років.

Зробити щеплення можна в державних поліклініках безоплатно. Усі регіони забезпечені якісними ефективними вакцинами в достатній кількості.