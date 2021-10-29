Епідеміологічне розслідування підтвердило наявність поліовірусу на Закарпатті. Зразки відправили до референс-лабораторії ВООЗ в Гельсінкі.

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Ігор Кузін “Зараз вкрай важливо говорити про поліо, адже вперше за багато років поліомієліт повернувся до України і став причиною паралічу невакцинованої 17-місячної дитини в Рівненській області. Було проведено епідеміологічне дослідження цього випадку, визначене коло контактних осіб, взято на дослідження проби води і ґрунту. Окрема група за його результатами працювала і на Закарпатті. Там також підтвердили наявність поліовірусу. Зразки доправлені до референс-лабораторії ВООЗ в Гельсінкі”.

МОЗ підготує відповідні заходи на державному рівні після того, як з'являться остаточні результати епідеміологічного розслідування. Він наголосив, що нині під загрозою "всі невакциновані діти в Україні", адже саме вони найвразливіші для поліомієліту.

Поліомієліт на Рівненщині: що відомо

На початку вересня у Рівненській області у півторарічної дитини підтвердили поліомієліт. Їй паралізувало ноги. Потім інфекцію виявили у ще 6 її братів та сестер. Ніхто з них не був вакцинований.

Цей випадок кваліфікували як надзвичайну ситуацію біологічного характеру. В ОТГ, де проживають діти, з 11 жовтня посилили заходи з імунізації.

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Тим часом батьки не поспішають імунізувати своїх дітей

Ігор Кузін “Вакцинації потребували 242 дитини. Вакцинувати вдалося лише третину – 86. Ще 109 мали тимчасові протипоказання. А батьки 48 – взагалі відмовилися від щеплення”.

Він додав, що станом на 1 жовтня рівень охоплення щепленнями від поліовірусу серед дітей у віці до 1 року становить лише 59,7%. Найкраща ситуація в Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найгірша – в Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях.

Натомість для формування колективного імунітету рівень охоплення щепленнями повинен становити не менше 95%.

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Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу