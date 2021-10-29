На Закарпатті теж виявили поліомієліт: у МОЗ розповіли, хто під загрозою

Вслід за Рівненщиною, на Закарпатті також виявили поліомієліт. Головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, що під загрозою всі невакциновані діти.

Епідеміологічне розслідування підтвердило наявність поліовірусу на Закарпатті. Зразки відправили до референс-лабораторії ВООЗ в Гельсінкі.

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Ігор Кузін “Зараз вкрай важливо говорити про поліо, адже вперше за багато років поліомієліт повернувся до України і став причиною паралічу невакцинованої 17-місячної дитини в Рівненській області. Було проведено епідеміологічне дослідження цього випадку, визначене коло контактних осіб, взято на дослідження проби води і ґрунту. Окрема група за його результатами працювала і на Закарпатті. Там також підтвердили наявність поліовірусу. Зразки доправлені до референс-лабораторії ВООЗ в Гельсінкі”.

МОЗ підготує відповідні заходи на державному рівні після того, як з'являться остаточні результати епідеміологічного розслідування. Він наголосив, що нині під загрозою "всі невакциновані діти в Україні", адже саме вони найвразливіші для поліомієліту.

Поліомієліт на Рівненщині: що відомо

На початку вересня у Рівненській області у півторарічної дитини підтвердили поліомієліт. Їй паралізувало ноги. Потім інфекцію виявили у ще 6 її братів та сестер. Ніхто з них не був вакцинований.

Цей випадок кваліфікували як надзвичайну ситуацію біологічного характеру. В ОТГ, де проживають діти, з 11 жовтня посилили заходи з імунізації.

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Тим часом батьки не поспішають імунізувати своїх дітей

Ігор Кузін “Вакцинації потребували 242 дитини. Вакцинувати вдалося лише третину – 86. Ще 109 мали тимчасові протипоказання. А батьки 48 – взагалі відмовилися від щеплення”.

Він додав, що станом на 1 жовтня рівень охоплення щепленнями від поліовірусу серед дітей у віці до 1 року становить лише 59,7%. Найкраща ситуація в Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найгірша – в Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях.

Натомість для формування колективного імунітету рівень охоплення щепленнями повинен становити не менше 95%.

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Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу