На Закарпатті вводять червону зону карантину
Захворюваність на коронавірус на Закарпатті продовжує стрімко поширюватися. Через це в області вирішили ввести червону зону карантину.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
Червона зона на Закарпатті
За словами міністра Немчінова, позачергове засідання державних комісій ТЕБ та НС відбулося 6 березня.
До теми Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА
Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи,
– заявив міністр.
Ситуація з коронавірусом на Закарпатті
- За даними РНБО, станом на 6 березня коронавірусом на Закарпатті заразилося 43 504 людини. З них 32 116 хворих одужали, а 982 – на жаль, померли.
- Рівень вакцинації в регіоні є одним з найнижчих в Україні. Так, за добу 5 березня щеплення зробили лише 40 особам.
- Школи низки районів області вже перевели на дистанційне навчання.
- 5 березня в області вже посилили карантинні обмеження. Зокрема заборонили роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, проведення масових заходів, діяльність непродовольчих ринків.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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