Захворюваність на коронавірус на Закарпатті продовжує стрімко поширюватися. Через це в області вирішили ввести червону зону карантину.

Червона зона на Закарпатті За словами міністра Немчінова, позачергове засідання державних комісій ТЕБ та НС відбулося 6 березня. До теми Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи,

– заявив міністр. Ситуація з коронавірусом на Закарпатті За даними РНБО, станом на 6 березня коронавірусом на Закарпатті заразилося 43 504 людини. З них 32 116 хворих одужали, а 982 – на жаль, померли.

Рівень вакцинації в регіоні є одним з найнижчих в Україні. Так, за добу 5 березня щеплення зробили лише 40 особам.

Школи низки районів області вже перевели на дистанційне навчання.

5 березня в області вже посилили карантинні обмеження. Зокрема заборонили роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, проведення масових заходів, діяльність непродовольчих ринків.

Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу