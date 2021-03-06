На Закарпатті вводять червону зону карантину

Джерело:телеграм Олега Немчінова
Захворюваність на коронавірус на Закарпатті продовжує стрімко поширюватися. Через це в області вирішили ввести червону зону карантину.
За словами міністра Немчінова, позачергове засідання державних комісій ТЕБ та НС відбулося 6 березня.
До теми Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА
Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи,
– заявив міністр.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу