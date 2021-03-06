На Закарпатті вводять червону зону карантину

6 березня 2021 , 11:39
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Джерело:

телеграм Олега Немчінова

Захворюваність на коронавірус на Закарпатті продовжує стрімко поширюватися. Через це в області вирішили ввести червону зону карантину.

Червона зона на Закарпатті

За словами міністра Немчінова, позачергове засідання державних комісій ТЕБ та НС відбулося 6 березня.

До теми Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА

Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи,
– заявив міністр.

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті

  • За даними РНБО, станом на 6 березня коронавірусом на Закарпатті заразилося 43 504 людини. З них 32 116 хворих одужали, а 982 – на жаль, померли.
  • Рівень вакцинації в регіоні є одним з найнижчих в Україні. Так, за добу 5 березня щеплення зробили лише 40 особам.
  • Школи низки районів області вже перевели на дистанційне навчання.
  • 5 березня в області вже посилили карантинні обмеження. Зокрема заборонили роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, проведення масових заходів, діяльність непродовольчих ринків.


Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу