На Закарпатті зафіксували малярію, серед хворих – дитина: що відомо

В лютому 2021 року у Закарпатській області у двох людей діагностували малярію. Хворобу виявили у гомадян Республіки Конго, які інфікувались на території своєї країни.

За тиждень після приїзду в Україну мати з дитиною звернулися по медичну допомогу. Лабораторне дослідження показало в обох збудник малярії – P. falciparum (++).

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На малярію захворів хлопчик віком 1 рік 10 місяців, та його мама. Наприкінці січні вони прибули до України з Республіки Конго.

Жінка розповіла, що хлопчик перехворів на малярію приблизно 3 місяці тому. Але на третій день після приїзду в Україну у нього почало виникати нерегулярне підвищення температури тіла до 39°C. Орієнтовно тоді ж гарячка та нерегулярне підвищення температури до 39 – 40,0°C з’явилися і в матері.

Пацієнтам призначили відповідне лікування. Лікарі повідомили, що стан хворих задовільний.

Нині тривають епідрозслідування та протиепідемічні заходи.

Що таке малярія та на скільки вона небезпечна

Малярія – це Загрозливе для життя захворювання, яке передається через укуси комарів. Передача малярії відбувається в 91 країні світу, переважно в країнах Африки, Азії, а також Південної й Північної Америк. Всі зареєстровані випадки малярії в Україні – завезені.