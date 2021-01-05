В Ужгороді 20-річна жінка народила четвірню. Лікарі провели особливу техніку кесаревого розтину, яку ще ніколи не виконували в Україні.

У жінки, яку звати Лариса, ввечері 4 січня народились 3 хлопчики й 1 дівчинка. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів журналіст Віталій Глагола.

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Це перша четвірня на Закарпатті. Немовлята з'явилися на світ на 30 тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину. Їхня вага від 1260 до 1460 грамів.

Пологи приймала команда хірургів Ужгородського пологового будинку під наглядом акушера-гінеколога Руслана Федько.

Пологи відбувались за авторською методикою ужгородського лікаря

Кесарів розтин відбувся за авторською методикою Руслана Федько. Цей метод полягає у розродженні багатоплідної недоношеної вагітності в цілих навколоплідних оболонках, із непорушеною цілісністю навколоплідних вод.

Унікальність цієї операції, що третій плід в цілому оплодневому міхурі був розвернутий із поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому оплодневому міхурові – це ми робимо в Україні єдині. Досі таке ще ніхто не робив,

– розповів Федько.

Тобто немовлята народжуються "в сорочці", яка вберігає їх від травм центральної нервової системи. Цей метод є максимально бережним та ощадливим до тендітного організму "недоношених" діток.

Під час пологів застосували й іншу унікальну техніку

Під час цього кесарського розтину вдалось застосувати ще одну унікальну техніку "повільного кесарського". Цей метод полягає в тому, що немовлята народжуються без втручань хірурга, що максимально імітує природні пологи. Коли породілля "тужиться", діти народжуються через операційну рану самостійно.

Нині з новонародженими все добре. За ними доглядають лікарі.