Закарпатська область опинилася у червоній карантинній зоні через значне поширення коронавірусу в регіоні. Нові обмеження набули чинності від 8 березня.

Регіональна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин ще 6 березня. Причиною цього стала несприятлива епідеміологічна ситуація.

Важливо Важких хворих не лікуватимуть: медик про захворюваність на Закарпатті

Що заборонено на Закарпатті

прийом відвідувачів громадським харчуванням;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих магазинів і ринків;

робота закладів культури;

проведення масових заходів;

спортивні матчі проводяться без глядачів;

відвідування освітніх установ.

Зауважимо, що наразі у червоній карантинній зоні опинилися одразу 4 області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.

Яка ситуація з COVID-19 на Закарпатті

Як пише МОЗ, загалом від початку пандемії коронавірусу в Україні на Закарпатті недугу підхопили 44 314 осіб . З них 1 000 хворих, на жаль, померли. Однак ще 32 535 вдалося одужати.

. З них 1 000 хворих, на жаль, померли. Однак ще 32 535 вдалося одужати. За минулу добу на Закарпатті зафіксували 307 нових випадків недуги, 11 людей померли, ще 280 – одужали.

11 людей померли, ще 280 – одужали. Медична система в області перевантажена, лікарні вщент заповнені хворими . З 17 лікарень, що приймають хворих на COVID-19, 6 – заповнені на 100%.

. З 17 лікарень, що приймають хворих на COVID-19, 6 – заповнені на 100%. Укрзалізниця обмежила продаж квитків на потяги до регіону. Висадка та посадка пасажирів на Закарпатті буде обмежена.

Рівень вакцинації в регіоні є одним з найнижчих в Україні. Школи низки районів області вже перевели на дистанційне навчання.

До слова, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Шмигаль не виключив, що в Україні можуть знову ввести локдаун.