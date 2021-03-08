Закарпаття – у червоній зоні: які обмеження почали діяти
Закарпатська область опинилася у червоній карантинній зоні через значне поширення коронавірусу в регіоні. Нові обмеження набули чинності від 8 березня.
Джерело:24 канал
Регіональна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин ще 6 березня. Причиною цього стала несприятлива епідеміологічна ситуація.
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Що заборонено на Закарпатті
- прийом відвідувачів громадським харчуванням;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих магазинів і ринків;
- робота закладів культури;
- проведення масових заходів;
- спортивні матчі проводяться без глядачів;
- відвідування освітніх установ.
Зауважимо, що наразі у червоній карантинній зоні опинилися одразу 4 області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.
Яка ситуація з COVID-19 на Закарпатті
- Як пише МОЗ, загалом від початку пандемії коронавірусу в Україні на Закарпатті недугу підхопили 44 314 осіб. З них 1 000 хворих, на жаль, померли. Однак ще 32 535 вдалося одужати.
- За минулу добу на Закарпатті зафіксували 307 нових випадків недуги, 11 людей померли, ще 280 – одужали.
- Медична система в області перевантажена, лікарні вщент заповнені хворими. З 17 лікарень, що приймають хворих на COVID-19, 6 – заповнені на 100%.
- Укрзалізниця обмежила продаж квитків на потяги до регіону. Висадка та посадка пасажирів на Закарпатті буде обмежена.
- Рівень вакцинації в регіоні є одним з найнижчих в Україні. Школи низки районів області вже перевели на дистанційне навчання.
До слова, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Шмигаль не виключив, що в Україні можуть знову ввести локдаун.
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