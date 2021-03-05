Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний заявив, що якщо у Закарпатській області не ввести червоний рівень карантину, то в регіоні може настати медичний колапс.

Він переконаний, що червона зона для Закарпаття стала просто необхідністю. Але остаточне рішення все одно виноситиме державна комісія ТЕБ та НС.

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Моя думка як керівника департаменту охорони здоров'я ОДА така, що наразі червона зона Закарпаттю просто необхідна!... За останні два тижні ми спостерігаємо ріст захворюваності. Попри усі звернення та застереження, самосвідомість у закарпатців не підвищилася, краще не стало,

– заявив він.

Він розповів, що регіон навіть не зупинився "на якомусь плато". Захворюваність зростає щоденно. 5 березня зареєстрували новий рекорд – 748 нових інфікованих за добу.

Попередній рекорд в області був встановлений днем раніше. 4 березня на Закарпатті вперше від початку пандемії зафіксували 679 нових випадків зараження коронавірусом.

Пшеничний вважає, що саме червона карантинна зона допоможе розірвати ланцюг поширення вірусу в області.

Коронавірус в Закарпатті: що відомо

Джерело: апарат РНБО України

Від початку пандемії на Закарпатті зафіксували 42 839 випадків інфікування SARS-CoV-2.

За минулу добу від недуги померли 12 людей. Натомість 116 виписали з лікарень.

Попри швидкі темпи поширення хвороби, у Закарпатській області найнижчий рівень вакцинації проти коронавірусу в країні.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу