Так, експерти вважають, що черговий спалах COVID-19 в Україні не за горами й може трапитися в середині січня. Тобто в першому кварталі 2021 року ми навряд перейдемо у зелену карантинну зону.

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У першому півріччі 2022 року і Україна, і світ буде з COVID-19. В Україні ми, швидше за все, побачимо ще більшу хвилю за кількістю випадків. Чому? Тому що ми бачимо безпрецедентні сплески в Європі. Але тому як в Україні рівень вакцинації вже набагато вищий, ніж був на початку "Дельта-хвилі", то ми очікуємо, що госпіталізації і смертність буде нижчими, ніж це було восени,

– розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я.

Тим часом другу половину 2022 року спрогнозувати важко. Ситуація залежатиме від того, яке охоплення вакцинації буде в країні. Ще один важливий фактор – як між собою взаємодіятимуть різні штами.

Сценарії COVID-19 в Україні у 2022 році

Аналітики Українського центру охорони здоров'я (UHC) на чолі з Павлом Ковтонюком прогнозують, що влітку захворюваність в Україні піде на спад. Але восени нас може накрити нова хвиля захворюваності, яка буде розвиватися за одним з трьох сценаріїв:

Перший – адаптація: з часом вірус адаптується до свого носія. Який би штам не домінував восени, його пристосування до "господаря" призведе до більшої кількості заражень, легкого перебігу хвороби і спаду летальності.

– адаптація: з часом вірус адаптується до свого носія. Який би штам не домінував восени, його пристосування до "господаря" призведе до більшої кількості заражень, легкого перебігу хвороби і спаду летальності. Другий – стагнація: адаптації вірусу не відбудеться, але і більш небезпечних штамів не з'явиться. В такому випадку нова хвиля захворюваності буде схожа на осінню хвилю 2021 року. Але рівень вакцинації серед населення буде вищим, що допоможе трохи знизити госпіталізацію і смертність.

– стагнація: адаптації вірусу не відбудеться, але і більш небезпечних штамів не з'явиться. В такому випадку нова хвиля захворюваності буде схожа на осінню хвилю 2021 року. Але рівень вакцинації серед населення буде вищим, що допоможе трохи знизити госпіталізацію і смертність. Третій – загострення: поява більш заразного, агресивного і летального штаму.

Чи закінчиться пандемія цьогоріч

Павло Ковтонюк вважає, що пандемія COVID-19 у 2022 році не закінчиться. Так, вірус з часом стане ендемічним, тобто стане звичним для людства, до прикладу як грип. "Але для більшості країн світу це відбудеться не у 2022 році".

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я зауважив, що те, як Україна призвичаїться до коронавірусу, покаже час.