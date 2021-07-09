Виявити її обман змогло подружжя: вони дізналися про воду і прийшли у лікарню з претензією. Втім, скільки людей було щеплено таким "чудодійним" методом – не зрозуміло.

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Медсестра у Росії колола замість вакцини воду

Чоловік з дружиною з Білоусово прийшли на ревакцинацію "Супутником V" у Жуковську районну лікарню. Медсестра замість нього вколола пацієнтам воду для ін'єкцій.

Пара почала допитуватися працівницю лікарні, що саме їм вкололи. Жінка розповіла, що має астму і тепер переживає за своє здоров'я.

На відео також присутній чоловік, що найімовірніше є начальником медсестри. Він також висловлює свої претензії і перепитує для чого було так вчиняти.

Медсестра слізно пояснила: побоялася сказати правду, що вакцина закінчилася. На відео жінка зізналася в скоєному.

Зверніть увагу! Фізичний розчин і вода для ін'єкцій – це різні речі. Перший у своєму складі містить розчинену сіль, яка за концентрацією відповідає плазмі крові. Вода для ін'єкцій – це звичайна дистильована вода.

Губернатор Калузької області заявив, що після розголосу скандалу, пару все ж вакцинували, а медсестру відправили у відпустку. Він додав, що на роботу вона, найімовірніше, не повернеться.

Тепер всі пункти вакцинації обіцяють проінспектувати.

Нагадаємо, що у Франції нещодавно теж сталася "помилкова" вакцинація не тим препаратом. Щоправда, там це сталося незумисно: медсестра просто переплутала препарат Pfizer з фізичним розчином.