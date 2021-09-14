Заклади з вакцинованим персоналом працюватимуть у червоній зоні, – Кузін

Заклади освіти, громадського харчування, спортзали зможуть працювати навіть в червоній зоні карантину. Але для цього весь персонал має бути провакцинований.

Лише за умови дотримання цих вимог може продовжуватися робота. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Кузін: У червоній зоні персонал має щепитися повним курсом

За його словами, для жовтого рівня епіднебезпеки буде достатньо однієї дози вакцини. Втім якщо Україна перейде в червону зону, потрібно буде мати повний курс щеплення, адже це забезпечує максимальний рівень захисту.

Кузін розповів, що освітні заклади в жовтій і помаранчевій зоні працюватимуть навіть якщо персонал буде вакцинований однією дозою на 80%. Якщо мовиться про червону, то освітяни мають щепитися повністю.

Відповідні обмеження стосуватимуться також:

закладів культури;

закладів харчування;

спортзалів.

Зміни до карантинних норм передбачатимуть, що обмеження, до яких усі звикли в жовтій, помаранчевій чи червоній зоні, не стосуватимуться випадків, коли весь персонал бізнесу або якогось закладу буде провакцинований,

– пояснив головний санітарний лікар.

Він також відповів, як працюватимуть кінотеатри в різних карантинних зонах. Наразі в жовтій має бути заповнено лише 50% залу.

"Норма, яка пропонуватиметься: ми дозволяємо заповнювати кінотеатр більше за умови, що весь персонал провакцинований, і люди, які приходять, мають хоча б одну дозу", – прокоментував Кузін.

Втім додав, якщо в кіно приходять і невакциновані відвідувачі, тоді приміщення повинно бути заповненим на 50%. Це стосується і роботи спортзалів.

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