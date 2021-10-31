Про це політикиня повідомила на власній сторінці у соціальній мережі.

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Сьогодні (31 жовтня – 24 канал) я отримала бустерне щеплення. Я хочу закликати всіх зробити те саме, якщо ви маєте на це право,

– написала Камала Гарріс.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів підкреслила, що вакцини безкоштовні та безпечні. Окрім цього, вона закликала всіх також зробити третє щеплення.

Третя доза вакцини

Вчені з інституту Клаліт у співпраці з фахівцями із Гарвардського університету провели дослідження, під час якого з'ясували ефективність третьої дози вакцини проти коронавірусу.