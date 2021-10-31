Закликаю робити те саме, – віцепрезидентка США втретє вакцинувалась проти COVID-19

31 жовтня 2021 , 22:32
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Джерело:

Камала Гарріс у твітері

Камала Гарріс знову вакцинувалася проти коронавірусу. Віцепрезидентка США зробила третє бустерне щеплення 31 жовтня.

Про це політикиня повідомила на власній сторінці у соціальній мережі.

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Сьогодні (31 жовтня – 24 канал) я отримала бустерне щеплення. Я хочу закликати всіх зробити те саме, якщо ви маєте на це право,
– написала Камала Гарріс.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів підкреслила, що вакцини безкоштовні та безпечні. Окрім цього, вона закликала всіх також зробити третє щеплення.

Третя доза вакцини

Вчені з інституту Клаліт у співпраці з фахівцями із Гарвардського університету провели дослідження, під час якого з'ясували ефективність третьої дози вакцини проти коронавірусу.

  • У порівнянні з людьми, які отримали тільки 2 дози вакцини, щеплені 3 дозами мали нижчий ризик госпіталізації аж на 93%. Також мали на 92% нижчий ризик тяжкого перебігу COVID-19 та на 81% нижчий ризик смерті.
  • Окрім цього, ефективність 3 дози вакцини виявилась однаковою незалежно від статі, вікової групи та кількості супутніх захворювань.
  • Окрім цього, дослідження включало аналіз на рівні населення. Він показав, що рівень інфікування почав знижуватись для кожної вікової групи через 7 – 10 днів після того, як людям ввели 3 дозу.
Автор: Олег Васьків