Закликаю робити те саме, – віцепрезидентка США втретє вакцинувалась проти COVID-19
Джерело:Камала Гарріс у твітері
Камала Гарріс знову вакцинувалася проти коронавірусу. Віцепрезидентка США зробила третє бустерне щеплення 31 жовтня.
Про це політикиня повідомила на власній сторінці у соціальній мережі.
Читайте також Вакцинація у 5 разів ефективніша за природний імунітет: у США надали дані з лікарень
Сьогодні (31 жовтня – 24 канал) я отримала бустерне щеплення. Я хочу закликати всіх зробити те саме, якщо ви маєте на це право,
– написала Камала Гарріс.
Віцепрезидентка Сполучених Штатів підкреслила, що вакцини безкоштовні та безпечні. Окрім цього, вона закликала всіх також зробити третє щеплення.
Третя доза вакцини
Вчені з інституту Клаліт у співпраці з фахівцями із Гарвардського університету провели дослідження, під час якого з'ясували ефективність третьої дози вакцини проти коронавірусу.
- У порівнянні з людьми, які отримали тільки 2 дози вакцини, щеплені 3 дозами мали нижчий ризик госпіталізації аж на 93%. Також мали на 92% нижчий ризик тяжкого перебігу COVID-19 та на 81% нижчий ризик смерті.
- Окрім цього, ефективність 3 дози вакцини виявилась однаковою незалежно від статі, вікової групи та кількості супутніх захворювань.
- Окрім цього, дослідження включало аналіз на рівні населення. Він показав, що рівень інфікування почав знижуватись для кожної вікової групи через 7 – 10 днів після того, як людям ввели 3 дозу.