Втім, лікарі та активісти критикують закон, мовляв, він обмежує права жінок. Річ у тім, що будь-хто може подати до суду на лікаря, який зробив аборт.

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Про що новий закон

В штаті Техас, що у США, новий закон забороняє робити аборти на терміні після 6 тижнів вагітності – у той момент, коли багато жінок ще не знають, що вони вагітні.

Його ще у травні 2021 року підписав губернатор Грег Ебботт.

Втім правозахисники вимагали, щоб Верховний суд заблокував цей закон. Суд проігнорував цей запит.

Це не перший штат, де таке ухвалили. За нього у 2021 році проголосували в Айдахо, Оклахомі та Південній Кароліні, однак вони ще не набули чинності.

Довідка. Американська спілка захисту громадянських свобод стверджує, що до 90% абортів в Техасі відбувається після 6 тижнів вагітності. Цей закон вона назвала "неконституційним".

Критика закону

Лікарі і групи із захисту прав жінок різко розкритикували цей закон. Вони кажуть, окрім того, що він обмежує права жінок, він ще дає будь-якій людині право подати в суд на лікарів, які зробили аборт або заохочували до нього після закінчення 6-тижневого терміну.

Передісторія

Від 1973 року жінки в США мають право на аборт до тих пір, поки плід не стане життєздатним, тобто не зможе вижити поза маткою. Зазвичай це відбувається між 22 і 24 тижнями вагітності. Однак техаський "Закон про серцебиття" забороняє аборти після 6 тижнів вагітності – "після того, як у плоду почало битись серце".

Американський коледж акушерів-гінекологів заявив, що термін "серцебиття" вводить в оману. А на шостому тижні вагітності виявляється "частина тканини плоду, яка стане серцем".

Увага! Аборти в Україні є законними протягом перших 12 тижнів вагітності.