Закулісні переговори: кілька країн ЄС могли купити вакцину AstraZeneca швидше за інших

Чотирьом країнам-членам ЄС було запропоновано підписати окремі угоди на вакцини від COVID-19 поза рамками угод ЄС з компанією AstraZeneca, щоб отримувати вакцини проти коронавірусу швидше, ніж інші.

Так, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив про те, що кілька країн ЄС отримували пропозиції купити вакцину AstraZeneca швидше за інших.

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У той час як AstraZeneca відмовлялася постачати в ЄС 80 мільйонів доз, ми отримували неодноразові пропозиції по цій вакцині – не тільки мені, але і трьом іншим прем'єр-міністрам в Європі – навіть до початку поставок в ЄС. Компанія-посередник з Дубая. При 50% передоплаті,

– заявив Бабіш.

Ціна на вакцини в цих окремих угодах поки невідома. Однак, як пише видання, вартість була, ймовірно, високою.

У заяві Бабіша виникають питання щодо тактики компанії після суперечки з ЄС через затримку доставки доз, що суттєво зірвало програми вакцинації в цілому блоці.

"Повірте, ми точно використали б цю можливість, якби вона була реалістичною. Але ми не можемо собі цього дозволити. Звичайно, у нас є деякі угоди (з ЄС, – ред.), і ми повинні їх поважати", – додав Бабіш.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу