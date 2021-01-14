Закупівлю вакцин можуть передати від держпідприємства "Медзакупівлі України" до міжнародної компанії. Точного рішення немає, ось пояснення переваг та недоліків такого рішення.

Ймовірно йдеться про компанію Crown Agents, яка бере відсоток за послуги – від 4,5% до 5%. Про це пише УП Життя з посиланням на джерело. Водночас в повідомленні йдеться, що ця інформація ще не остаточна.

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Що відомо про компанію Crown Agents Структура займалася закупівлями ліків та медичних засобів в Україні з 2016 року. Співпраця Crown Agents з Міністерством охорони здоров’я розпочалася ще за часів ексочільниці МОЗ Уляни Супрун.

Про те, що міжнародні організації вбили корупцію при закупівлі ліків в Україні, вже писало багато громадських організацій, а також офіційних структур – від Міністерства охорони здоров’я до Рахункової палати України,

– розповіла народна депутатка від партії "Голос" та ексзаступниця Супрун Ольга Стефанишина

За її словами, ціни на ліки впали в середньому на 40%. Тому загалом міжнародні організації є хорошим варіантом. Але такі ж обов'язки та функції має ДП "Медичні закупівлі", але 5 січня директор "Медичні закупівлі України" повідомив, що МОЗ з 1 січня заблокувало діяльність держпідприємства, не затвердивши тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік.

Що відомо про скандал

3 січня Арсен Жумаділов звинуватив Степанова в тому, що він неправомірно вимагає від "Медзакупівлі" погоджувати всі закупки вакцин проти COVID-19 із МОЗ та втручається в переговори.

Так, за його словами, Україна могла отримати вакцину від Sinovac щонайменше на 1 долар США дешевше за 1 дозу препарату.

Водночас МОЗ розширило перелік закупівель ДП "Медичні закупівлі"

Про це повідомила заступниця МОЗ Світлана Шаталова під час брифінгу 14 січня.

Відтепер підприємство здійснюватиме для таких напрямків як:

замісна підтримуюча терапія,

орфанні метаболічні захворювання,

імунобіологічні препарати від хвороб, які супроводжуються високим рівнем летальності,

муковісцидозу,

первинних імунодефіцитів,

ліків для лікування туберкульозу,

ювенільного ревматоїдного артриту.

Натомість благодійний фонд "Пацієнти України" стверджує, що МОЗ гальмує процес закупівель держпідприємства.

Насправді кожний етап закупівель ДП має погоджувати з міністерством, яке і гальмувало процес закупівель,

– йдеться у повідомленні фонду.