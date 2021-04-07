Україні не вистачає ще 6,5 мільярда гривень для закупівлі необхідних доз вакцини проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що дефіцит виник через недофінансування.

Таку заяву Степанов зробив під час засідання Кабінету Міністрів 7 квітня. Він додав, що ці гроші дадуть можливість закупити вакцину і щепити приблизно 70% українців.

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Чому виник брак фінансування

За словами Степанова, коли формувався бюджет-2021 Міністерство охорони здоров'я просило на закупівлю вакцин понад 15 мільярдів гривень, але отримало 4 мільярди з обіцянкою при потребі оперативно дофінансувати закупівлі.

Ми вже проводили нараду щодо додаткового фінансування. Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% українців, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин. Наразі ці потреби, за нашими підрахунками, орієнтовно становлять 6,5 мільярда гривень,

– відзначив міністр.

Очільник МОЗ прогнозує повне подолання COVID-19 в Україні до кінця 2021 року. Для цього потрібно щепити 70% дорослого населення України.

Актуально! За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 15 585 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щепили 320 265 людей.

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