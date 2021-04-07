Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей
Україні не вистачає ще 6,5 мільярда гривень для закупівлі необхідних доз вакцини проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що дефіцит виник через недофінансування.
Джерело:24 канал
Таку заяву Степанов зробив під час засідання Кабінету Міністрів 7 квітня. Він додав, що ці гроші дадуть можливість закупити вакцину і щепити приблизно 70% українців.
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Чому виник брак фінансування
За словами Степанова, коли формувався бюджет-2021 Міністерство охорони здоров'я просило на закупівлю вакцин понад 15 мільярдів гривень, але отримало 4 мільярди з обіцянкою при потребі оперативно дофінансувати закупівлі.
Ми вже проводили нараду щодо додаткового фінансування. Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% українців, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин. Наразі ці потреби, за нашими підрахунками, орієнтовно становлять 6,5 мільярда гривень,
– відзначив міністр.
Очільник МОЗ прогнозує повне подолання COVID-19 в Україні до кінця 2021 року. Для цього потрібно щепити 70% дорослого населення України.
Що відомо про вакцини проти COVID-19 в Україні
- Україна очікує препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax. Частина з них надійде в рамках COVAX.
- Згідно з умовами співпраці з міжнародною організацією, спершу Україна отримає 1,7 мільйона доз AstraZeneca та 117 тисяч доз Pfizer.
- Нещодавно Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. В Офісі Президента повідомили, що вакцина надходитиме в країну впродовж 2021 року, а першу партію очікують вже у найближчі місяці.
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