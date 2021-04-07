Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей

Україні не вистачає ще 6,5 мільярда гривень для закупівлі необхідних доз вакцини проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що дефіцит виник через недофінансування.

Таку заяву Степанов зробив під час засідання Кабінету Міністрів 7 квітня. Він додав, що ці гроші дадуть можливість закупити вакцину і щепити приблизно 70% українців.

Важливо Київ хоче напряму закуповувати вакцини від коронавірусу

Чому виник брак фінансування

За словами Степанова, коли формувався бюджет-2021 Міністерство охорони здоров'я просило на закупівлю вакцин понад 15 мільярдів гривень, але отримало 4 мільярди з обіцянкою при потребі оперативно дофінансувати закупівлі.

Ми вже проводили нараду щодо додаткового фінансування. Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% українців, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин. Наразі ці потреби, за нашими підрахунками, орієнтовно становлять 6,5 мільярда гривень,

– відзначив міністр.

Очільник МОЗ прогнозує повне подолання COVID-19 в Україні до кінця 2021 року. Для цього потрібно щепити 70% дорослого населення України.

Що відомо про вакцини проти COVID-19 в Україні

Україна очікує препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax. Частина з них надійде в рамках COVAX.

Згідно з умовами співпраці з міжнародною організацією, спершу Україна отримає 1,7 мільйона доз AstraZeneca та 117 тисяч доз Pfizer.

Нещодавно Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. В Офісі Президента повідомили, що вакцина надходитиме в країну впродовж 2021 року, а першу партію очікують вже у найближчі місяці.