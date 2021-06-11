Згортання крові – це, фактично, фізичний феномен, який відбувається після пошкодження судини. Біологія процесу відома, біохімія – теж, а от фізичні процеси – досі не були дослідженні.

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Тромбоцити, крихітні клітини крові діаметром 2 мкм.

Утворений згусток крові називається фібрин – це клейка субстанція у вигляді каркасу, до якого кріпляться тромбоцити. Контракція тромбів виникає, коли тромбоцити взаємодіють з фібрином.

Для того, щоб змоделювати цей процес, дослідники створили комп'ютерну модель контракції з волокнами фібрину, що утворюють тривимірну форму, і окремими тромбоцитами.

Фізичні процеси, які відбуваються під час утворення тромбів

У тому випадку, коли в моделі тромбу активізувалася відразу велика група тромбоцитів, клітини могли дістати тільки до сусідніх фібрин, тому що їм не вистачало довжини філоподій. Але в разі травми деякі тромбоцити діють першими. Вони стискають згусток крові, щоб інші клітини могли дотягнутися до фібрину. Це збільшує ефективність тромбу до 70%, при цьому обсяг тромбу знижується до 90%.

Моделювання показало, що найкраще тромбоцити діють, коли вони не повністю синхронізовані один з одним. Цей феномен, названий вченими асинхронним механічним множенням.

Тромбоз – що це? Джерело: МОЗ Тромбоз може бути венозний і артеріальний, в залежності від того, де – у вені чи артерії – утворюється тромб. Тромбоз може виникнути в людини незалежно від віку. Хороша новина полягає у тому, що в багатьох випадках, якщо не в більшості, тромбозу можна запобігти. Найнадійніший спосіб захиститися від тромбу, що загрожує життю, – це дізнатися, чи ви в зоні ризику.

Перспектива відкриття

Розуміння фізики процесу контракції може допомогти створити нові терапевтичні методи та способи лікування. Зокрема, вчені сподіваються, що зниження інтенсивності утворення тромбів буде актуальним у випадку серцевого нападу.