Закупорка судин: вчені зрозуміли фізику утворення згустків крові

Причина високої смертності від серцевих нападів і інсультів – поява тромбів в кровоносних судинах серця або мозку. Якщо вчені зможуть краще зрозуміти механізм цього процесу, лікарі зможуть врятувати більше життів. Нове дослідження проливає світло на механіку і фізику тромбів в маловивченій фазі контракції згустків крові.
Згортання крові – це, фактично, фізичний феномен, який відбувається після пошкодження судини. Біологія процесу відома, біохімія – теж, а от фізичні процеси – досі не були дослідженні.
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- Тромбоцити, крихітні клітини крові діаметром 2 мкм.
- Утворений згусток крові називається фібрин – це клейка субстанція у вигляді каркасу, до якого кріпляться тромбоцити. Контракція тромбів виникає, коли тромбоцити взаємодіють з фібрином.
Для того, щоб змоделювати цей процес, дослідники створили комп'ютерну модель контракції з волокнами фібрину, що утворюють тривимірну форму, і окремими тромбоцитами.
Фізичні процеси, які відбуваються під час утворення тромбів
У тому випадку, коли в моделі тромбу активізувалася відразу велика група тромбоцитів, клітини могли дістати тільки до сусідніх фібрин, тому що їм не вистачало довжини філоподій. Але в разі травми деякі тромбоцити діють першими. Вони стискають згусток крові, щоб інші клітини могли дотягнутися до фібрину. Це збільшує ефективність тромбу до 70%, при цьому обсяг тромбу знижується до 90%.
Моделювання показало, що найкраще тромбоцити діють, коли вони не повністю синхронізовані один з одним. Цей феномен, названий вченими асинхронним механічним множенням.
Перспектива відкриття
Розуміння фізики процесу контракції може допомогти створити нові терапевтичні методи та способи лікування. Зокрема, вчені сподіваються, що зниження інтенсивності утворення тромбів буде актуальним у випадку серцевого нападу.