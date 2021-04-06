Токсична залежність від роботи: як розпізнати та побороти трудоголізм

Третина населення всієї планети страждає на трудоголізм. А 63% людей частково чи повністю відчувають провину через відпустку.

Найбільше людей, які перепрацьовують – у Туреччині, Японії й Мексиці. "Крутитися, як білка у колесі", відповідати на дзвінки в неробочий час, буквально жити на роботі – якщо ці слова про вас, імовірно, ви теж страждаєте на трудоголізм.

До теми 9 ознак того, що ви стали трудоголіком: перевірте себе

Трудоголізм – це токсична, нав'язлива залежність від роботи. Люди, які борються з робочою залежністю, як правило, не мають соціального життя чи захоплень. Вони не мають ні часу, ні бажання на щось інше, крім роботи. Ця залежність може бути наслідком низької самооцінки. Також трудоголіки часто використовують роботу як механізм боротьби з тривогою.

"Це призводить до нехороших ситуацій. Може бути і розпад сім'ї сюди. Бо людина тільки живе роботою, і не може приділяти час якісно своїй родині", – розповіла психологиня Оксана Глущенко.

Як розмежувати перепрацювання і любов до роботи

Коли людина змушена працювати через внутрішній тиск, трудиться понаднормово, не бачить сенсу у відпочинку. Все це – про трудоголізм. Але варто одразу розмежувати працезалежність та любов до роботи.

Коли людина розуміє, що вона не слідкує за часом, тому що їй справді в кайф. Це можна теж назвати трудоголізмом. Але водночас такі люди зазвичай пам'ятають, що треба відпочити. Вони зазвичай себе добре знають. Тому що людина, яка себе знайшла, знає себе внутрішньо й психологічно,

– відзначила засновниця HR Studio Софія Папірник.

Феномен трудоголізму може закладатися ще з дитинства.

Наталія Ломоносова, психологиня "Трудоголіки – це діти, які звикли в дитинстві до того, що їм треба дуже сильно старатися для любові, визнання й поваги, щоб відчути себе важливим і потрібним. Тобі треба багато вчитися, прибрати свою кімнату, дивитися за своїми сестрами й братами, допомагати тату і мамі, тобто повсякчас бути чимось зайнятими",

Термін "трудоголізм" достатньо новий. Належить американському психологу Вейну Едварду Оутсу. У 1971 році він виокремив його як "примус, або неконтрольовану потребу в безперервній роботі".

Софія Папірник називає це "трудоголізмом болю". Коли людина ховається в роботі від своїх внутрішніх тяжких переживань. І щоб не думати, їй потрібно завжди перебувати в такому круговороті, аби її не зачіпали власні думки.

"Цей трудоголізм – деструктивний. Така людина рано чи пізно дійде до вигорання і, можливо, до депресії сталої",- папірник.



Як розпізнати трудоголізм / Скриншот з відео

Є низка питань-маркерів, які допоможуть розпізнати трудоголізм:

думка про роботу викликає у вас більше збадьорення, ніж думка про проведення часу з коханими чи інші види розслаблення?

ви навмисно проводите все більше часу на роботі?

чи є у вас інші інтереси й захоплення, які забирають час, коли ви не працюєте?

ви не симпатизуєте людям, які, крім роботи, мають інші пріоритети?

ви переживаєте, коли не працюєте?

Якщо ваша відповідь на більшість з цих питань "так", найімовірніше, ви – трудоголік.

До трудоголізму також схильні люди, у яких не все гаразд в інших сферах життя. "Вони емоційно десь застрягли, і настільки бояться туди подивитися", – зазначила психологиня.

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Звичайно, трудоголізм допомагає досягнути поставлених цілей. Однак тут важливо не переборщити.

Оксана Глущенко, психологиня "Так, бувають якісь моменти, наприклад, фінансові, що треба певний період витратити на роботу, аби покращити фінансове становище. Або ж для кар'єри. Але якщо цей період затягнувся ви роками застрягли в цьому, і для вас уже іншого не існує, тоді варто задуматися. Сказати для себе, друзів і колег, а точно в тебе все в порядку? А точно ти не тікаєш від іншої сфери життя?"

За статистикою, 56% трудоголіків жертвують заради роботи сном. Понад половина відмовляється від хобі. 44% не встигають побачитися з друзями. Половина думає про роботу вже після того, як робочий день завершився або ще не почався.

Головна відмінність трудоголіків від людей, які просто багато працюють – зайнятість. Люди, які важко працюють, зосереджені на певному пріоритеті, який їм потрібно закінчити до дедлайну. Тому вони докладають додаткових годин та зусиль. Згодом вони повертаються до звичного режиму роботи.

Але трудоголіки наполегливо працюють, бо їм потрібно відчувати зайнятість. Якщо вони постійно не замислюються, не турбуються і не зосереджуються на роботі, то почуваються винними і невпевненими в собі.

Трудоголіків можна поділити на 4 типи

Формально трудоголіків можна поділити на 4 типи:

перфекціоніст дуже відповідально ставиться до роботи, прагне до найвищих стандартів.

дуже відповідально ставиться до роботи, прагне до найвищих стандартів. трудоголік з часовими рамками сам встановлює собі стандарти, прагне мати вільний час, але все ж працює багато;

сам встановлює собі стандарти, прагне мати вільний час, але все ж працює багато; ситуативний працює понад норму лише тоді, коли йому треба саме зараз досягти певних цілей;

працює понад норму лише тоді, коли йому треба саме зараз досягти певних цілей; псевдотрудоголік – людина, що роботою прикриває інші сфери життя, які "просіли". Прагне завоювати похвалу від керівництва або ж уникає особистого життя, у якому все не так добре.

Для України трудоголізм – явище звичне. Як і в інших пострадянських країнах.

Психологиня Наталія Ломоносова зауважила, в трудоголізму є й економічні причини. Люди, народжені на пострадянському просторі звикли повсякчас важко і працювати, щоб заробити і себе прогодувати.

"Це тенденція людей, які живуть у такому економічному суспільстві, де скільки б ти не працював, все одно не заробиш", – пояснила вона.

Скільки коштує бути щасливим у різних країнах

Нещодавно американська компанія Expensivity оприлюднила дослідження, де розробила показник "ціни щастя". Це кількість грошей на рік, які роблять людей щасливими. Виявилося, для цього не потрібні мільйони.

У США людина щаслива, якщо заробляє 105 тисяч доларів на рік. На Бермудах хороший настрій обійдеться трохи дорожче – орієнтовно 144 тисячі. Найдешевше бути щасливим у Сурінамі – 6 799 тисяч. Українське щастя виявилося найдешевшим у Європі – трохи більше ніж 11 тисяч доларів на рік.

У Європі найдорожче щастя – у Швейцарії. Однак не дуже відстають скандинавські країни – Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія.

Чому трудоголізм – це не завжди шкідливо

Якщо вірити дослідженню, річне українське щастя коштує орієнтовно 315 тисяч гривень – 26 тисяч щомісяця. Якщо ж вірити Мінфіну, середня зарплата українців – 12 тисяч гривень. Це більше ніж удвічі менше, ніж ціна щастя.

Трудоголізм – не завжди шкідливо. Наприклад, винахідник Томас Едісон за своє життя запатентував понад тисячу винаходів у США і ще низку в інших країнах.

З 6 ранку і до 7 вечора працює виконавчий директор компанії Starbucks Говард Шульц. Для нього на 13-годинному робочому графіку в будні праця не завершується, з колегами спілкується й на вихідних.



Томас Едісон, Говард Шульц / Колаж 24 каналу

Але трудоголізм може призвести до небажаних наслідків у довготривалій перспективі. Хоча спершу процес здається не таким небезпечним.

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Насамперед потрібно вчасно виявити проблему. Поділити життя на сфери – робота, відпочинок, сім'я. І приділяти достатньо часу кожній.

У вашому житті має бути часовий баланс. Є конкретний ключовий приклад відмінності трудоголіка від людини, яка просто працює. Трудоголік не просто йде на роботу. Він має це робити,

– прокоментувала психологиня Наталія Ломоносова.

Якщо ж трудоголізм дає про себе знати у найгірших проявах – постійна тривога, постійний стрес, емоційне вигорання, найкращим буде звернутися до психолога.