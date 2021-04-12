На ранок понеділка 12 квітня у міських лікарнях Харкова залишилось лише 2% вільних ліжок. Інші 98% займають люди в середньому та важкому стані.

Кореспондентка Анна Черненко розповіла, що у лікарні №17 на вихідних запрацювало хірургічне відділення до хворих на коронавірус – там є 60 ліжок. Буквально за 1 – 2 дні це відділення заповнилось вже на третину.

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Завідувач відділення лікарні №17 Роман Єлісєєв розповів, що відділення, які розраховані на 60 людей, насправді приймають значно більше пацієнтів.

Ми стараємось не використовувати ліжка у коридорах, адже це неприємно для пацієнтів. Однак деякі дзвонять у швидку і кажуть, що готові лягати в коридор,

– зауважив Єлісєєв.

Також у лікарні чекали кілька років на відкриття відділення дитячої травматології. Однак замість того, щоб почати приймати дітей – туди будуть госпіталізувати саме хворих на COVID-19.

У реанімації є 30 ліжок, до кожного підведений кисень. Та спершу там повинні закінчити роботу, також чекають на обладнання ШВЛ, без якого реанімація працювати не може. Тому наразі це відділення не готове запрацювати.

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