Першу партію вакцини компанії Pfizer сьогодні, 16 квітня, доставили Україну в рамках ініціативи COVAX. Цю партію розділять на два щеплення з інтервалом у 25 днів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що цю партію вакцини отримають мешканці й працівники будинків для літніх людей, рятувальники та прикордонники.

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Партію вакцини розділять на два щеплення з інтервалом у 25 днів. Віктор Ляшко також заявив, що залишків вакцини не буде.

Ніяких залишків вакцини не буде. Чітко і зрозуміло розплановано сьогодні, хто вакцинується. Сьогодні вакцинуються люди у будинках для людей похилого віку. Після цього вакцинується Державна служба з надзвичайних ситуацій і Державна прикордонна служба як критичні для держави інфраструктури,

– сказав головний санітарний лікар.

Так, першою партією вакцини від Pfizer можна вакцинувати проти коронавірусу 58,5 українців Перші щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer розпочнуться в Україні 18 квітня.

Що відомо про вакцину від Pfizer

За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.

Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

Всього Україна має отримати 10 мільйонів доз цієї вакцини.

10 мільйонів доз цієї вакцини. Наразі вона вважається найефективнішою та найбезпечнішою.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу