Залишків не буде, – Ляшко про інтервал між щепленням вакциною Pfizer

Джерело:24 канал
Першу партію вакцини компанії Pfizer сьогодні, 16 квітня, доставили Україну в рамках ініціативи COVAX. Цю партію розділять на два щеплення з інтервалом у 25 днів.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що цю партію вакцини отримають мешканці й працівники будинків для літніх людей, рятувальники та прикордонники.
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Партію вакцини розділять на два щеплення з інтервалом у 25 днів. Віктор Ляшко також заявив, що залишків вакцини не буде.
Ніяких залишків вакцини не буде. Чітко і зрозуміло розплановано сьогодні, хто вакцинується. Сьогодні вакцинуються люди у будинках для людей похилого віку. Після цього вакцинується Державна служба з надзвичайних ситуацій і Державна прикордонна служба як критичні для держави інфраструктури,
– сказав головний санітарний лікар.
Так, першою партією вакцини від Pfizer можна вакцинувати проти коронавірусу 58,5 українців Перші щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer розпочнуться в Україні 18 квітня.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу