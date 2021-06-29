Смартфони часто біля рота людини. Тому якщо людина інфікована коронавірусом, то дисплей його мобільного буде забруднений аерозолем, що містить цей мікроорганізм.

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Як відбувалося дослідження

Виходячи з таких міркувань, вчені вирішили перевірити, чи може екран телефону правдиво показувати, що людина заразна.

У дослідженні взяли участь 540 осіб. Їм провели стандартні ПЛР-тести мазків з носоглотки. Паралельно з цим тим же методом вчені проаналізували мазки, зроблені з екранів їхніх телефонів.

Телефони можуть допомогти діагностувати коронавірус

У 51 учасника дослідження в мазках з носоглотки за допомогою ПЛР виявили SARS-CoV-2. Тестування екранів телефонів дозволило виявити коронавірус у всіх учасників з високим вірусним навантаженням (тобто, заразних). Вчені вказують, що такий показник можна порівняти з точністю тестів на антитіла.

Переваги такого тестування

Автори дослідження пишуть, що, попри кампанії з вакцинації, масовий скринінг на коронавірус не втратив своєї актуальності – особливо в країнах з низьким охопленням вакцинації. Але проведення мазків з носоглотки – неприємна процедура, яка вимагає особливих навичок.

Водночас тест екрану телефону – не інвазивне, просте, швидке, дешеве дослідження, яке не потребує медичного персоналу. У зв'язку з його зручністю і безболісністю, люди можуть простіше погоджуватися регулярно його проходити.