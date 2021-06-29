Заміна ПРЛ-тестів: за допомогою смартфону можна діагностувати коронавірус

Вчені порівняли точність діагностики COVID-19 ПЛР-тестів мазків з носоглотки та мазків з екрана телефону. Та з'ясували, що цей метод може теж давати правдиві результати.

Смартфони часто біля рота людини. Тому якщо людина інфікована коронавірусом, то дисплей його мобільного буде забруднений аерозолем, що містить цей мікроорганізм.

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Як відбувалося дослідження

Виходячи з таких міркувань, вчені вирішили перевірити, чи може екран телефону правдиво показувати, що людина заразна.

У дослідженні взяли участь 540 осіб. Їм провели стандартні ПЛР-тести мазків з носоглотки. Паралельно з цим тим же методом вчені проаналізували мазки, зроблені з екранів їхніх телефонів.

Телефони можуть допомогти діагностувати коронавірус

У 51 учасника дослідження в мазках з носоглотки за допомогою ПЛР виявили SARS-CoV-2. Тестування екранів телефонів дозволило виявити коронавірус у всіх учасників з високим вірусним навантаженням (тобто, заразних). Вчені вказують, що такий показник можна порівняти з точністю тестів на антитіла.

Переваги такого тестування

Автори дослідження пишуть, що, попри кампанії з вакцинації, масовий скринінг на коронавірус не втратив своєї актуальності – особливо в країнах з низьким охопленням вакцинації. Але проведення мазків з носоглотки – неприємна процедура, яка вимагає особливих навичок.

Водночас тест екрану телефону – не інвазивне, просте, швидке, дешеве дослідження, яке не потребує медичного персоналу. У зв'язку з його зручністю і безболісністю, люди можуть простіше погоджуватися регулярно його проходити.