За допомогою вірусного вектора медики заповнили дефіцит ферменту гексозоамінідази A у дітей із цим рідкісним захворюванням. До цього часу спеціалізованого лікування цієї хвороби не було.

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Медики з Массачусетського університету проводили доклінічні випробування генетичної терапії хвороби Тeя-Сакса.

Особливості лікування. Терапія полягає тому, що гени, які кодують субодиниці ферменту, доставляли в мозок хворих за допомогою вірусного вектора.

У випробуваннях на мишах, вівцях та кішках методика дозволила суттєво уповільнити прогрес захворювання, тому вчені отримали необхідні схвалення для того, щоби провести дослідження на людях.

Хвороба Тея-Сакса – що це? Хвороба викликає прогресуюче погіршення розумових і фізичних здібностей дитини. У хворих дітей відбувається зниження слуху та зору, уповільнюється загальний розвиток та періодично виникають напади. Перші ознаки зазвичай проявляються у віці приблизно 6 місяців. Розлад, як правило, призводить до смерті хворого у 4 роки. На сьогодні не існувало жодних ефективних ліків чи інших методів лікування для цієї хвороби.

Успіхи лікування

Першими пацієнтами, які отримали експериментальне лікування, стали двоє дітей:

дівчинка у віці 2,5 років;

та семимісячна дівчинка.

Другій пацієнтці вектор ввели у субарахноїдальний простір (порожнинна між оболонками головного і спинного мозку) та таламус. А першій тільки в субарахноїдальний простір, оскільки таламус був сильно вражений.

Перебіг захворювання у пацієнток стабілізувався, хоч і залишилися значні неврологічні порушення. Крім цього, у дівчаток при стандартній протисудомній терапії зникли епілептичні напади.

Увага! Зазвичай напади у дітей із хворобою Тея-Сакса не піддаються лікуванню, і вони помирають у віці до 4 років. Враховуючи те, що пацієнтка перебуває у стабільному стані у 4,5 роки (через 2 роки після лікування), можна говорити про успіх терапії.

Подальші дії

У наступних клінічних випробуваннях медики розглядають можливість збільшити дози вірусного вектора. Вони вважають, що ризик ускладнень виправданий, оскільки хвороба є смертельною.