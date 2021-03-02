Замінники цукру сприяють стійкості до антибіотиків
Штучні підсолоджувачі не такі шкідливі для організму, але вони можуть накопичуватися в кишківнику і стимулювати місцеві бактерії до обміну генами й розвитку стійкості до антибіотиків.
Джерело:The ISME Journal
Вчені з австралійського Університету Квінсленда вирішили перевірити, як вживання замінників цукру може впливати на мікрофлору.
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Для цього дослідники вивчили 4 поширених штучних підсолоджувачі:
- Сахарин,
- Сукралоза,
- Аспартам,
- Ацесульфам.
Виявилося, що вони викликають у бактеріальних клітин цілий ряд стресових реакцій. Зокрема активну кон'югацію, прямий контакт між парою клітин, під час якого відбувається горизонтальне перенесення частини генів з однієї в іншу.
Таким чином гени, які забезпечують стійкість до дії антибіотиків, поширюються у кишківнику.
Глобальне споживання штучних підсолоджувачів перевищує 150 тисяч тонн. Разом зі стічними водами вони потрапляють в навколишнє середовище, опиняються в підземних водах і відкритих водоймах. Тож їхній вплив на поширення стійкості до антибіотиків може проявлятися не тільки в організмі людини, але і в природі.
Для чого потрібні штучні підсолоджувачі
Штучні підсолоджувачі – порівняно безпечні замінники цукру. Солодкий смак дозволяє додавати їх до страв в мінімальній кількості.
Це особливо актуально для людей з ожирінням або діабетом II типу. Хоч деякі дослідження ставлять під сумнів користь цукрових замінників. А ще такі речовини вкрай інертні, не засвоюються організмом і виводяться назовні.
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