Штучні підсолоджувачі не такі шкідливі для організму, але вони можуть накопичуватися в кишківнику і стимулювати місцеві бактерії до обміну генами й розвитку стійкості до антибіотиків.

Вчені з австралійського Університету Квінсленда вирішили перевірити, як вживання замінників цукру може впливати на мікрофлору.

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Для цього дослідники вивчили 4 поширених штучних підсолоджувачі:

Сахарин,

Сукралоза,

Аспартам,

Ацесульфам.

Виявилося, що вони викликають у бактеріальних клітин цілий ряд стресових реакцій. Зокрема активну кон'югацію, прямий контакт між парою клітин, під час якого відбувається горизонтальне перенесення частини генів з однієї в іншу.

Таким чином гени, які забезпечують стійкість до дії антибіотиків, поширюються у кишківнику.

Глобальне споживання штучних підсолоджувачів перевищує 150 тисяч тонн. Разом зі стічними водами вони потрапляють в навколишнє середовище, опиняються в підземних водах і відкритих водоймах. Тож їхній вплив на поширення стійкості до антибіотиків може проявлятися не тільки в організмі людини, але і в природі.

Для чого потрібні штучні підсолоджувачі

Штучні підсолоджувачі – порівняно безпечні замінники цукру. Солодкий смак дозволяє додавати їх до страв в мінімальній кількості.

Це особливо актуально для людей з ожирінням або діабетом II типу. Хоч деякі дослідження ставлять під сумнів користь цукрових замінників. А ще такі речовини вкрай інертні, не засвоюються організмом і виводяться назовні.