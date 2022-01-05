На заміну Омікрону прийдуть інші штами коронавірусу, – експерти

Експерти наголошують на тому, що штам коронавірусу Омікрон не буде останнім. У світі будуть з'являтися інші варіанти вірусу, які будуть витісняти своїх "побратимів".

Новий штам коронавірусу Омікрон, який сколихнув світ наприкінці 2021 року, нині є найзаразнішим варіантом SARS-CoV-2. Але українські науковці вважають, що він є "провісником" того, що небезпека коронавірусу йде на спад.

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Варіанти вірусів конкурують один з одним. Були навіть більш небезпечні варіанти, ніж Альфа, Бета і Гамма, але вони не були такими контагіозними. Дельта витіснив всіх їх. А зовсім недавно з'явився Омікрон і він вже витісняє Дельту, тому що він більш заразний. Він у 2 – 3 рази ефективніше заражає інших людей, ніж Дельта. І він викликає порівняно менше госпіталізацій і смертей,

– розповів директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.

Науковці бачать позитивні сторони у новому COVID-штамі

Доктор медичних наук та професор Володимир Широбоков вважає, що Омікрон є заразним, але менш агресивним. На його думку, такими можуть бути й наступні варіанти.

Думаю, що Омікрон – провісник того, що вірус буде переходити в легку стадію, як і інші респіраторні вірусні інфекції. На мій погляд, поява цього варіанту – це не драма, а початок кінця пандемії. Завжди менш агресивні штами витісняли більш агресивні. І думаю, що за рахунок Омікрону і схожих до нього штамів буде закінчення пандемії,

– сказав виданню вірусолог.

Сценарії поширення COVID-19 у 2022 році

До слова, в Українському центрі охорони здоров'я прогнозують, що восени 2022 року Україну може накрити нова хвиля захворюваності, яка буде розвиватися за одним з трьох сценаріїв: