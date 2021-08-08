Замість 28 днів: у МОЗ пропонують скоротити інтервал між двома дозами вакцини

У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що зараз намагаються максимально швидко вакцинувати більшу частину населення країни. Тож відомство з цією метою вже рекомендовано скоротити терміни між введенням першого і другого уколів.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Він наголосив, що ефективність скорочення інтервалів підтвердили у низці наукових досліджень.

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Зараз в Україні використовується проміжок у 28 днів. Рекомендують скоротити цей період між введенням доз вакцини до 14 днів.

При цьому, Кузін підкреслив, що, наприклад, останні дослідження вакцини CoronaVac в багатьох країнах проводилися з інтервалом в 14 днів.

Ігор Кузін – головний санлікар "З вичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендовано зараз використовувати 14-денний інтервал. І це нормально".

Зокрема, як він додав, для CoronaVac, за останніми даними досліджень, ефективність складає 83%. Це саме при 14-денному інтервалі.

Інтервали між щепленнями

Раніше у МОЗ наголошували, що щеплення другою дозою вакцини бажано робити в такі терміни:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 – 28 днів;

CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів;

Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів.

Вакцинуватись раніше або пізніше рекомендували тільки у випадку крайньої потреби.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 381 190 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).Загалом проведено 6 487 273 щеплення.