Замість 28 днів: у МОЗ пропонують скоротити інтервал між двома дозами вакцини
Джерело:"Радіо Свобода"
У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що зараз намагаються максимально швидко вакцинувати більшу частину населення країни. Тож відомство з цією метою вже рекомендовано скоротити терміни між введенням першого і другого уколів.
Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Він наголосив, що ефективність скорочення інтервалів підтвердили у низці наукових досліджень.
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Зараз в Україні використовується проміжок у 28 днів. Рекомендують скоротити цей період між введенням доз вакцини до 14 днів.
При цьому, Кузін підкреслив, що, наприклад, останні дослідження вакцини CoronaVac в багатьох країнах проводилися з інтервалом в 14 днів.
Ігор Кузін – головний санлікар
"З вичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендовано зараз використовувати 14-денний інтервал. І це нормально".
Зокрема, як він додав, для CoronaVac, за останніми даними досліджень, ефективність складає 83%. Це саме при 14-денному інтервалі.
Інтервали між щепленнями
Раніше у МОЗ наголошували, що щеплення другою дозою вакцини бажано робити в такі терміни:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 – 28 днів;
- CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів;
- Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів.
Вакцинуватись раніше або пізніше рекомендували тільки у випадку крайньої потреби.Довідка. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 381 190 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 6 487 273 щеплення.