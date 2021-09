Замість болючого уколу: розробили вакцину-пластир проти COVID-19

Вчені зі Стенфордського університету і Університету Північної Кароліни винайшли вакцину проти коронавірусної хвороби у вигляді пластиру. Це простий у застосуванні, ефективний і безболісний метод вакцинації.

Крім того, дослідники заявили, що надрукований на 3D-принтері пластир з вакциною здатен забезпечити навіть кращий захист, ніж вакцинація через укол.

Вчені вже протестували вакцину

Вчені проводили дослідження на тваринах і оприлюднили результати у Proceedings of the National Academy of Sciences: отримана імунна відповідь від вакцини була в 10 разів сильніша, ніж при введення в м'яз руки за допомогою голки.

У чому секрет винаходу

Він відрізняється від звичайних пластирів у аптеці наявністю на полімерній основі надрукованих на 3D-принтері голок, довжини яких вистачає лише для того, щоб дотягнутися до шкіри і доставити речовину.

Таки спосіб вакцинації може дійсно покращити темпи глобальної кампанії з імунізації населення проти коронавірусу.

73% усіх доз ввели лише у 10 країнах світу

Джерело: ВООЗ

Раніше у ВООЗ повідомили, що близько 50 країн світу до кінця вересня не зможуть щепити від коронавірусу й понад 10% населення щепленнями від коронавірусу.

Низькі темпи вакцинації спостерігаються переважно у бідних країнах.