Чому потрібні нові шляхи діагностики

Наразі найчастіше для діагностики раку грудей використовують мамографію, але у неї є деякі обмеження, зокрема вплив радіації, а також низька чутливість і специфічність у молодих жінок з щільною тканиною грудей.

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Нові діагностичні інструменти потрібні для раннього виявлення раку грудей. Наші біосенсори працюють в цьому напрямку,

– зазначив координатор дослідницької групи Ана Люч.

Яку розробку представили вчені

Мезопористий біосенсор, розроблений командою UPV-INCLIVA, простий у використанні, недорогий і забезпечує отримання результатів за дуже короткий час — від 30 до 60 хвилин — зі зразка плазми пацієнта.

Біосенсор складається з наноматеріалу — нанопористого оксиду алюмінію — який полегшує виявлення в плазмі мікроРНК miR-99a-5p, яка пов'язана з раком грудей.

Досі медики використовували складні і трудомісткі методи, а це означає, що цю систему не можна було використовувати, як діагностичний інструмент в клінічних умовах.

Новий пристрій діє так: нанопори біосенсора заповнені барвником — родаміном B — і запечатані олігонуклеотидами. При взаємодії зі зразком плазми, якщо ворота пір не виявляють присутність мікроРНК, вони залишаються закритими; навпаки, в присутності miR-99a-5p ворота пір відкриваються і барвник вивільняється.