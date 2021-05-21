Замість мамографії: знайшли спосіб ранньої діагностики раку грудей

Група іспанських дослідників розробила прототип нового біосенсора для виявлення раку грудей на ранніх стадіях. Розробка стосується області біопсія, яка допомагає виявити наявність раку за допомогою аналізу крові.

Чому потрібні нові шляхи діагностики

Наразі найчастіше для діагностики раку грудей використовують мамографію, але у неї є деякі обмеження, зокрема вплив радіації, а також низька чутливість і специфічність у молодих жінок з щільною тканиною грудей.

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Нові діагностичні інструменти потрібні для раннього виявлення раку грудей. Наші біосенсори працюють в цьому напрямку,

– зазначив координатор дослідницької групи Ана Люч.

Яку розробку представили вчені

Мезопористий біосенсор, розроблений командою UPV-INCLIVA, простий у використанні, недорогий і забезпечує отримання результатів за дуже короткий час — від 30 до 60 хвилин — зі зразка плазми пацієнта.

Біосенсор складається з наноматеріалу — нанопористого оксиду алюмінію — який полегшує виявлення в плазмі мікроРНК miR-99a-5p, яка пов'язана з раком грудей.

Досі медики використовували складні і трудомісткі методи, а це означає, що цю систему не можна було використовувати, як діагностичний інструмент в клінічних умовах.

Новий пристрій діє так: нанопори біосенсора заповнені барвником — родаміном B — і запечатані олігонуклеотидами. При взаємодії зі зразком плазми, якщо ворота пір не виявляють присутність мікроРНК, вони залишаються закритими; навпаки, в присутності miR-99a-5p ворота пір відкриваються і барвник вивільняється.