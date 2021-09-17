Головне завдання – зірвати кампанію з вакцинації в Україні. Загалом, за період роботи їм вдалося поширити 50 тисяч фейків.

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Як працювала ботоферма

Організатором ботоферми виявилася жителька Дніпра. За повідомленням, російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. А налаштування здійснювали дистанційно.

Жінка спеціально для цього орендувала квартиру. Загалом вона керувала понад 5 тисячами облікових записів у фейсбуці. Всі вони нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані.

Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдо профілі,

– повідомили в СБУ.

Загалом під час обшуків виявили:

комп'ютерне обладнання з доказами протиправної діяльності;

сотні SIM-карток.

Платили їй за махінації в рублях через електронні платіжні системи. У межах кримінального провадження слідчими СБУ проводиться досудове розслідування.

Увага! Це вже не перший схожий випадок, коли російські спецслужби намагаються зіпсувати вакцинальну кампанію в Україні. Лише вчора, 16 вересня, виявили, що мешканець Харківщини організував мережу ботів з Росії, які поширювали фейки про вакцини і війну на Донбасі.