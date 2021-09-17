На замовлення Росії: ботоферма намагалася зірвати кампанію з вакцинації в Україні

Служба безпеки України викрила чергову ботоферму, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Росії. Зокрема, безліч фейків про вакцинацію.

Головне завдання – зірвати кампанію з вакцинації в Україні. Загалом, за період роботи їм вдалося поширити 50 тисяч фейків.

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Як працювала ботоферма

Організатором ботоферми виявилася жителька Дніпра. За повідомленням, російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. А налаштування здійснювали дистанційно.

Жінка спеціально для цього орендувала квартиру. Загалом вона керувала понад 5 тисячами облікових записів у фейсбуці. Всі вони нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані.

Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдо профілі,

– повідомили в СБУ.

Загалом під час обшуків виявили:

комп'ютерне обладнання з доказами протиправної діяльності;

сотні SIM-карток.

Платили їй за махінації в рублях через електронні платіжні системи. У межах кримінального провадження слідчими СБУ проводиться досудове розслідування.