На замовлення туристичних агенцій: викрили масштабну схему підробки ПЛР-тестів

У Тернополі викрили шахраїв, які на замовлення виготовляли підроблені довідки ПЛР-тестів на коронавірус – їх нібито видавав ліцензований медичний заклад. Щомісяця фірма продавала понад 1000 підроблених тестів клієнтам з усієї України.

Як працювала шахрайська схема

Двоє мешканців Тернополя працювали під прикриттям "візового центру", що надає послуги із працевлаштування громадян України за кордоном. Вони організували схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування.

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До цього процесу вони залучили ще двох спільників. Тобто, усього до кримінальної відповідальності притягнути четверо тернополян.

Вартість одного підробленого документа коливалась в межах від 200 до 500 гривень.

Фальсифіковані довідки люди використовували для перетину кордону іноземних держав. "Документи" їм передавали без проведення жодних медичних обстежень, тож інфіковані могли уникнути карантину.

Правоохоронці влаштували обшуки за адресами проживання учасників схеми та за місцями вчинення незаконної діяльності. Поліція вилучила десятки готових підробок, численні бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп'ютерну техніку.



У Тернополі викрили схему продажу фальшивих довідок ПЛР-тестів на COVID-19 / Фото Нацполіція Тернопільщини

Шахраям загрожує до 7 років позбавлення волі

Справу відкрили за ч. 1 ст. 199 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі до 7 років. Незабаром їм мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.