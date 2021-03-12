Пінпін – 25-річна мешканка провінції Чжецзян у Китаї, випадково дізналася, що народилася інтерсексуалом. З точки зору генетики вона – чоловік, оскільки у неї є Y-хромосома.

Прихована стать

При цьому Пінпін (ім'я змінили, щоб зберегти конфіденційність) все життя вважала себе жінкою та рік тому вийшла заміж.Вона пошкодила щиколотку та пішла в лікарню, і рентгенографія виявила проблему в розвитку її кісток.

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Інтерсексуали - що це? Людина з нетиповими статевими ознаками, які не входять до загальноприйнятих норм сприйняття чоловічого і жіночого тіла.

Медики призначили жінці повне обстеження усього тіла. Виявилося, у неї немає дітородних органів – матки і яєчників. Через це у неї ніколи не було менструації, але вона і її батьки соромилися звернутися до лікаря з цією проблемою.

Коли я була молодою, мама відвела мене до лікаря. Він сказав, що я просто розвиваюся повільніше, ніж інші й що у мене може бути менструація через кілька років. Коли я подорослішала, мені здалося це питання незручним,

– сказала жінка.

При цьому Пінпін сподівалася завагітніти та була засмучена, що цього не сталося протягом року після весілля. Сумніватися у своїй статі у неї ніколи не було причин через зовнішній вигляд геніталій.

Чому так сталося

"Вони мали були піти на обстеження багато років тому. Це показує, наскільки серйозно їм не вистачало сексуальних знань", – зазначили лікарі У Китаї є уроки статевого виховання, але вчителі їх часто пропускають, тому що їм ніяково викладати цей предмет.

Попри те, що генетично Пінпін чоловік, відповідних статевих органів або кадика у неї не знайшли. Медики припускають, що за 25 років вони повністю деградували.

Обстеження показало: у Пінпін є спадкове захворювання, яке може бути результатом родинного шлюбу її батьків. Медики рекомендували жінці попрацювати з психологом. Тепер Пінпін потрібно визначитися зі своїм гендером.