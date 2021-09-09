Занадто відважно, – епідеміологиня про вакцинацію дітей без необхідних досліджень
Джерело:24 канал
У деяких країнах вже стартувала кампанії з вакцинації дітей проти COVID-19. В Україні наразі цього робити не поспішають. Варто зазначити, що у світі ще немає необхідних досліджень.
Про це епідеміологиня Наталія Виноград сказав в ефірі 24 каналу. Вона зауважила, що наразі не може відповісти на запитання, чи треба вакцинуватись дітям.
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"Я не маю відповіді, оскільки для цього потрібні ґрунтовні дослідження відповідно до віку. Їх не було проведено ніде у світі", – зауважила Виноград.
За її словами, інші країни запустили такі кампанії, зважаючи на власні бачення.
Думаю, це занадто відважний крок з огляду на те, що у дитячому віці захворювання перебігає легше,
– сказала епідеміологиня.
Водночас вона наголосила, що легкий перебіг – не означає відсутність небезпеки. Діти – джерела інфекції для родини та людей, що їх оточують.
Епідеміологиня також додала, що наразі немає вакцини, яка б на 100% захищала від інфікування. "Ми обережніше дивимось, адже низка країн, де були найкращі темпи вакцинації, на сьогодні – в десятці найбільш уражених на планеті", – зауважила Виноград.
Епідеміологиня про вакцинацію дітей від коронавірусу: дивіться відео
Коронавірус у дітей: що відомо
- Загалом вважається, що у дітей COVID-19 має легший перебіг. Однак для новонароджених та дітей раннього віку хвороба є більш небезпечною.
- Важкими симптомами COVID-19 є кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Також насиченість крові киснем нижче 92%.
- За словами медиків, критичний стан – коли є дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо.
- Про причини ускладненої хвороби у дітей читайте у матеріалі.