Занадто відважно, – епідеміологиня про вакцинацію дітей без необхідних досліджень

У деяких країнах вже стартувала кампанії з вакцинації дітей проти COVID-19. В Україні наразі цього робити не поспішають. Варто зазначити, що у світі ще немає необхідних досліджень.

Про це епідеміологиня Наталія Виноград сказав в ефірі 24 каналу. Вона зауважила, що наразі не може відповісти на запитання, чи треба вакцинуватись дітям.

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"Я не маю відповіді, оскільки для цього потрібні ґрунтовні дослідження відповідно до віку. Їх не було проведено ніде у світі", – зауважила Виноград.

За її словами, інші країни запустили такі кампанії, зважаючи на власні бачення.

Думаю, це занадто відважний крок з огляду на те, що у дитячому віці захворювання перебігає легше,

– сказала епідеміологиня.

Водночас вона наголосила, що легкий перебіг – не означає відсутність небезпеки. Діти – джерела інфекції для родини та людей, що їх оточують.

Епідеміологиня також додала, що наразі немає вакцини, яка б на 100% захищала від інфікування. "Ми обережніше дивимось, адже низка країн, де були найкращі темпи вакцинації, на сьогодні – в десятці найбільш уражених на планеті", – зауважила Виноград.

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