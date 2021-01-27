"Запакована" реанімація: лікар з Франківська спростував спад захворюваності на коронавірус
У Івано-Франківській центральній лікарні заповненість ліжок понад 70%. За словами місцевих лікарів, захворюваність на коронавірус не падає, а навпаки – зростає.
Джерело: Суспільне
"Запаковане" реанімаційне відділення
Головний лікар Центральної лікарні Франківська Тарас Масляк зауважив, що реанімація медзакладу заповнена "вщент".
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Іде ріст захворюваності. Сьогодні було 25 хворих, позавчора – 8, а за увесь минулий тиждень – 30. Ми бачимо, що вона (захворюваність – Здоров'я 24) не падає, не йде на зменшення,
– розповів головний лікар медзакладу.
За його словами, лікарня завантажена на 70%, а хворі поступають важкі, адже часто вони лікуються вдома.
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В мене реанімаційне відділення запаковане. Там 11 людей лежить. Перша частина людей – це "кисневозалежні",
– додав Тарас Масляк.
Забезпеченість киснем
За його словами, проблем з киснем в лікарні немає. Наразі там доробляють нову мережу постачання кисню в медичні відділення.
В нас є балон на 3 тонни кисню, а ми плануємо збільшити на 10. Але ця потреба не є нагальна. Кисень як був, так є,
– зазначив Тарас Масляк.
Ситуація з COVID-19 у Франківську
- За минулу добу в Івано-Франківській області на коронавірус захворіли 167 людей.
- Від початку пандемії коронавірусну інфекцію підхопили 47 тисяч 239 мешканців області.
- З них видужали станом на 27 січня 42 412 пацієнтів.
- На жаль, від ускладнень хвороби померли 916 хворих.
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