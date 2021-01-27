"Запакована" реанімація: лікар з Франківська спростував спад захворюваності на коронавірус

У Івано-Франківській центральній лікарні заповненість ліжок понад 70%. За словами місцевих лікарів, захворюваність на коронавірус не падає, а навпаки – зростає.

Джерело: Суспільне

"Запаковане" реанімаційне відділення

Головний лікар Центральної лікарні Франківська Тарас Масляк зауважив, що реанімація медзакладу заповнена "вщент".

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Іде ріст захворюваності. Сьогодні було 25 хворих, позавчора – 8, а за увесь минулий тиждень – 30. Ми бачимо, що вона (захворюваність – Здоров'я 24) не падає, не йде на зменшення,

– розповів головний лікар медзакладу.

За його словами, лікарня завантажена на 70%, а хворі поступають важкі, адже часто вони лікуються вдома.



Важких пацієнтів до Центральної лікарні привозять з Коломиї, Надвірної / Фото Суспільне

В мене реанімаційне відділення запаковане. Там 11 людей лежить. Перша частина людей – це "кисневозалежні",

– додав Тарас Масляк.

Забезпеченість киснем

За його словами, проблем з киснем в лікарні немає. Наразі там доробляють нову мережу постачання кисню в медичні відділення.

В нас є балон на 3 тонни кисню, а ми плануємо збільшити на 10. Але ця потреба не є нагальна. Кисень як був, так є,

– зазначив Тарас Масляк.

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