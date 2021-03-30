Запалення ясен викликають проблеми з тиском

Запалення ясен – неприємний стан, який вимагає серйозного лікування. Дослідники з'ясували, що воно може приносити не тільки постійний дискомфорт, але і серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як відбувалося дослідження

Вчені Лондонського коледжу Стоматологічного інституту Істмана порівняли стан здоров'я 250 дорослих з важким періодонтитом (запалення тканин, які покривають верхівку кореня зуба) і 250 добровольців без проблем з яснами. Середній вік учасників становив 35 років.

Також на тему: Карієс значно підвищує ризик смертельного стану

Хвороби ясен та підвищення тиску

Виявилося, що учасники з захворюванням ясен вдвічі частіше мали підвищений систолічний тиск (140 мм рт.ст.) в порівнянні з контрольною групою незалежно від ризику серцево-судинних захворювань. Крім того, у добровольців з періодонтитом були підвищені запальні маркери, рівень глюкози та "поганого" холестерину.

Систолічний або верхній тиск – що це? Це сила, з якою насичена киснем кров виштовхується з серця і розходиться по тілу.

Ці дані вказують на те, що пародонтальні бактерії викликають пошкодження ясен, а також викликають запальні реакції, які можуть впливати на розвиток системних захворювань, включаючи підвищений артеріальний тиск,

– заявили автори дослідження.

Аналіз даних показав, що близько половини добровольців навіть не здогадувалися про те, що страждають від підвищеного тиску. Тому вчені рекомендують стоматологам перевіряти рівень тиску пацієнтів із захворюваннями ясен і при необхідності направляти їх до профільного фахівця.

Крім того, профілактика і своєчасне лікування таких станів в порожнині рота може бути простим і ефективним способом зменшити системне запалення і поліпшити функцію ендотелію – тонкої оболонки всередині серця і кровоносних судин.