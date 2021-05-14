Скільки вакцин отримаємо
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, наступна партія вакцини від AstraZeneca налічуватиме 700 тисяч доз. При цьому Ляшко не уточнив звідки її привезуть.
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Це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений,
– наголосив Ляшко.
В Україні нестача вакцин AstraZeneca
Станом на 14 травня запаси препарату від AstraZeneca майже закінчились. У Міністерстві охорони здоров'я зазначали, що препаратів для першої дози вже немає в Києві, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Частину із запасів вакцини для першої дози, а саме 26 тисяч, зарезервували для введення другої дози тим пацієнтам, яких почали щеплювати з 24 лютого.
Наразі вакцинувати першою дозою будуть іншими препаратами – китайською вакциною CoronaVac і Pfizer / BioNTech.
Темпи вакцинації в Україні
за даними МОЗ
- За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 21 587 людей. Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.
- Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 918 164 людини. Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, всього 8 358 українців.
- Станом на 13 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 550 017 людей.