Запас препарату на межі: Ляшко розповів, коли в Україну прибуде нова партія AstraZeneca

Наступна партія вакцини проти коронавірусу AstraZeneca надійде в Україну 24 – 25 травня. Наразі запас препарату в країні на межі, у деяких пунктах вакцинації вже припинили ним щепити.

Скільки вакцин отримаємо

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, наступна партія вакцини від AstraZeneca налічуватиме 700 тисяч доз. При цьому Ляшко не уточнив звідки її привезуть.

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Це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений,

– наголосив Ляшко.

В Україні нестача вакцин AstraZeneca

Станом на 14 травня запаси препарату від AstraZeneca майже закінчились. У Міністерстві охорони здоров'я зазначали, що препаратів для першої дози вже немає в Києві, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Частину із запасів вакцини для першої дози, а саме 26 тисяч, зарезервували для введення другої дози тим пацієнтам, яких почали щеплювати з 24 лютого.

Наразі вакцинувати першою дозою будуть іншими препаратами – китайською вакциною CoronaVac і Pfizer / BioNTech.

Темпи вакцинації в Україні

за даними МОЗ