Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку про 5 мільйонів щеплених українців за перші 100 днів роботи на чолі МОЗ.

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А позначку в 10 мільйонів перетнути вчасно не вдалося, хоча влітку темпи вакцинації справді пришвидшилися.

Віктор Ляшко “Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися. (От нічого не поробиш з цим нашим "після свят")”.

19 травня, коли Ляшко став очільником МОЗ, в Україні було менше мільйона повністю вакцинованих: 957 346 осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, а 37 526 осіб отримали обидві дози вакцини.

За його словами, зараз Україна вийшла на 3,5 мільйона щеплень на місяць, "які ще у травні виглядали нереальними", як і доступ до вакцини усіх бажаючих.

"Але завдяки роботі наших медичних працівників, у нас ще є ресурс для зростання, головне тепер ваше бажання прийти до пункту щеплення", – сказав Ляшко.

Вакцинація в Україні: коротко