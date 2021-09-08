Зі запізненням на тиждень: Ляшко переконує, що виконав обіцянку про 10 мільйонів щеплень
Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
В Україні з 24 лютого зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19, повністю вакциновані 4,4 мільйона людей, одну дозу отримали 5,6 мільйона осіб
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку про 5 мільйонів щеплених українців за перші 100 днів роботи на чолі МОЗ.
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А позначку в 10 мільйонів перетнути вчасно не вдалося, хоча влітку темпи вакцинації справді пришвидшилися.
Віктор Ляшко
“Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися. (От нічого не поробиш з цим нашим "після свят")”.
19 травня, коли Ляшко став очільником МОЗ, в Україні було менше мільйона повністю вакцинованих: 957 346 осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, а 37 526 осіб отримали обидві дози вакцини.
За його словами, зараз Україна вийшла на 3,5 мільйона щеплень на місяць, "які ще у травні виглядали нереальними", як і доступ до вакцини усіх бажаючих.
"Але завдяки роботі наших медичних працівників, у нас ще є ресурс для зростання, головне тепер ваше бажання прийти до пункту щеплення", – сказав Ляшко.
Вакцинація в Україні: коротко
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
- Зараз в Україні проводять щеплення препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca, Janssen від Johnson & Johnson, Moderna. Усі вони визнані ВООЗ.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 10 073 041 щеплення.