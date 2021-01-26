Запобігає хронічному запаленню не гірше таблеток: простий спосіб
М'язи людини мають здатність запобігати руйнівним ефектам хронічного запалення, якщо стимулювати їх фізичними навантаженнями. Тож, спорт допоможе впоратись із запальними процесами в організмі.
Джерело: Університет Дюка
Уже було доведено, що хронічні запальні захворювання призводять до атрофії м'язів, проте досі вчені не розуміли, яка роль м'язових клітин в цьому процесі. Тож тепер вчені "зазирнули" всередину процесу – для цього вони використали штучно створені м'язи людини.
До теми Антибіотики неефективні й шкідливі при легкому перебігу коронавірусу: нове дослідження
Що виявили вчені
- Змогли визначити різні типи клітин і тканинних компонентів і простежити запуск запального процесу.
- Вдалось встановити процес взаємодії м'язових клітин і інтерферону-гамма – прозапальної молекули, яка призводить до різних типів м'язового виснаження і дисфункції.
Яким чином проводили дослідження?Спочатку вчені піддавали штучні м'язи впливу інтерферону-гамма впродовж 7 днів і таким чином змоделювали хронічне запалення. Як і очікувалося, м'язи стали меншими і втратили силу. У другій серії експериментів м'язи додатково стимулювали електродами, щоб зімітувати фізичне навантаження.
На подив учених стимуляція м'язів приводила до майже повного запобігання хронічного запалення.
Тобто, таблетки і заняття діяли однаково – утворювали протизапальну дію.
Дивіться відео експерименту / Університет Дюка
Перспектива відкриття
Дослідники хочуть з'ясувати, чи можна за допомогою спеціальних вправ, не перевантажуючи клітини, впоратися з хронічним і гострим запаленням.
Подальші дослідження можуть допомогти розробити спеціальні режими тренування для пацієнтів з різними захворюваннями, що супроводжуються запаленням.
Поділитися новиною