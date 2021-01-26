Запобігає хронічному запаленню не гірше таблеток: простий спосіб

М'язи людини мають здатність запобігати руйнівним ефектам хронічного запалення, якщо стимулювати їх фізичними навантаженнями. Тож, спорт допоможе впоратись із запальними процесами в організмі.
Джерело: Університет Дюка
Уже було доведено, що хронічні запальні захворювання призводять до атрофії м'язів, проте досі вчені не розуміли, яка роль м'язових клітин в цьому процесі. Тож тепер вчені "зазирнули" всередину процесу – для цього вони використали штучно створені м'язи людини.
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На подив учених стимуляція м'язів приводила до майже повного запобігання хронічного запалення.Імітація фізичних вправ пригнічує певний молекулярний шлях в м'язових клітинах за аналогією з дією двох препаратів від ревматоїдного артриту – тофацітініб і баріцитиніб.
Тобто, таблетки і заняття діяли однаково – утворювали протизапальну дію.
Дивіться відео експерименту / Університет Дюка
Дослідники хочуть з'ясувати, чи можна за допомогою спеціальних вправ, не перевантажуючи клітини, впоратися з хронічним і гострим запаленням.
Подальші дослідження можуть допомогти розробити спеціальні режими тренування для пацієнтів з різними захворюваннями, що супроводжуються запаленням.