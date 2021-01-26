Запобігає хронічному запаленню не гірше таблеток: простий спосіб

М'язи людини мають здатність запобігати руйнівним ефектам хронічного запалення, якщо стимулювати їх фізичними навантаженнями. Тож, спорт допоможе впоратись із запальними процесами в організмі.

Джерело: Університет Дюка

Уже було доведено, що хронічні запальні захворювання призводять до атрофії м'язів, проте досі вчені не розуміли, яка роль м'язових клітин в цьому процесі. Тож тепер вчені "зазирнули" всередину процесу – для цього вони використали штучно створені м'язи людини.

До теми Антибіотики неефективні й шкідливі при легкому перебігу коронавірусу: нове дослідження

Що виявили вчені

Змогли визначити різні типи клітин і тканинних компонентів і простежити запуск запального процесу.

Вдалось встановити процес взаємодії м'язових клітин і інтерферону-гамма – прозапальної молекули, яка призводить до різних типів м'язового виснаження і дисфункції.

Яким чином проводили дослідження? Спочатку вчені піддавали штучні м'язи впливу інтерферону-гамма впродовж 7 днів і таким чином змоделювали хронічне запалення. Як і очікувалося, м'язи стали меншими і втратили силу. У другій серії експериментів м'язи додатково стимулювали електродами, щоб зімітувати фізичне навантаження.

На подив учених стимуляція м'язів приводила до майже повного запобігання хронічного запалення.

Імітація фізичних вправ пригнічує певний молекулярний шлях в м'язових клітинах за аналогією з дією двох препаратів від ревматоїдного артриту – тофацітініб і баріцитиніб.

Тобто, таблетки і заняття діяли однаково – утворювали протизапальну дію.

Дивіться відео експерименту / Університет Дюка

Перспектива відкриття

Дослідники хочуть з'ясувати, чи можна за допомогою спеціальних вправ, не перевантажуючи клітини, впоратися з хронічним і гострим запаленням.

Подальші дослідження можуть допомогти розробити спеціальні режими тренування для пацієнтів з різними захворюваннями, що супроводжуються запаленням.